Это уже вышак

Юрий Пережогин

Дай Бог этому РУССКОМУ Парню всего хорошего, и чтобы им не овладела гордыня, которая всегда вертится около славы, и не заболел звездизмом! Ибо тщеславие, гордыня и деньги, часто губят людей, и это мы видим по многим псевдоличностям. В прошлом могли ли быть элитой артисты, циркачи и клоуны? Нет, конечно! Они никогда не были богатыми, и относились к низшему сословию. Вспомните артиста "Мистера Икса", почему он носил маску при выступлении? Он был инкогнито. Даже в инете люди толком не знают причины ношения маски. Причину называют разную, но, не ведают истинную. А причина проста. Он носил маску, потому что, относился к высшему сословию, но любил искусство, ибо был талантлив. А для высшего сословия, как кстати и в Индии, опустится до низшего уровня, считалось позором. Потому он и надевал маску. Так почему сегодня с артистами произошла метаморфоза? Ответ простой - слишком большие деньги, слава, тщеславие стало постепенно их же губить. То же самое происходит и с олигархами - их души захватили бешенные деньги! Зарабатывал человек небольшие деньги - был нормальным. Во всех этих бедах в мире и странах - управление странами стоят люди бездуховные и бездари в политэкономике. Были бы Мудрыми - давно навели бы порядок у себя в стране.