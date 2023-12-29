Игорь Мальцев «Тут выходит на сцену молодой белокурый красивый парень и поёт «Я русский — я иду до конца», имея в виду и Тулу, и Тверь, и Тобольск с Петропавловском-Камчатским и Анадырем.
Это уже вышак
Комментарии
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Лилианна Марченко
От этого паренька чистотой веет!
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16 час.
Victor Bykov
"Пареньку" уже за 30 перевалило. Это уже не "Паренек", это мужик, русский, молодой и талантливый. Слушать приятно и это не "тусовка от Пугачевой с Галкиным"...
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16 час.
Юрий Пережогин
Дай Бог этому РУССКОМУ Парню всего хорошего, и чтобы им не овладела гордыня, которая всегда вертится около славы, и не заболел звездизмом! Ибо тщеславие, гордыня и деньги, часто губят людей, и это мы видим по многим псевдоличностям. В прошлом могли ли быть элитой артисты, циркачи и клоуны? Нет, конечно! Они никогда не были богатыми, и относились к низшему сословию. Вспомните артиста "Мистера Икса", почему он носил маску при выступлении? Он был инкогнито. Даже в инете люди толком не знают причины ношения маски. Причину называют разную, но, не ведают истинную. А причина проста. Он носил маску, потому что, относился к высшему сословию, но любил искусство, ибо был талантлив. А для высшего сословия, как кстати и в Индии, опустится до низшего уровня, считалось позором. Потому он и надевал маску. Так почему сегодня с артистами произошла метаморфоза? Ответ простой - слишком большие деньги, слава, тщеславие стало постепенно их же губить. То же самое происходит и с олигархами - их души захватили бешенные деньги! Зарабатывал человек небольшие деньги - был нормальным. Во всех этих бедах в мире и странах - управление странами стоят люди бездуховные и бездари в политэкономике. Были бы Мудрыми - давно навели бы порядок у себя в стране.
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5 час.
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