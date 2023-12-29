Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Это уже вышак

Это уже вышак

Игорь Мальцев «Тут выходит на сцену молодой белокурый красивый парень и поёт «Я русский — я иду до конца», имея в виду и Тулу, и Тверь, и Тобольск с Петропавловском-Камчатским и Анадырем.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
От этого паренька чистотой веет!
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16 час.
Victor Bykov
&quot;Пареньку&quot; уже за 30 перевалило. Это уже не &quot;Паренек&quot;, это мужик, русский, молодой и талантливый. Слушать приятно и это не &quot;тусовка от Пугачевой с Галкиным&quot;...
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16 час.
Юрий Пережогин
Дай Бог этому РУССКОМУ Парню всего хорошего, и чтобы им не овладела гордыня, которая всегда вертится около славы, и не заболел звездизмом! Ибо тщеславие, гордыня и деньги, часто губят людей, и это мы видим по многим псевдоличностям. В прошлом могли ли быть элитой артисты, циркачи и клоуны? Нет, конечно! Они никогда не были богатыми, и относились к низшему сословию.  Вспомните артиста &quot;Мистера Икса&quot;, почему он носил маску при выступлении? Он был инкогнито.  Даже в инете люди толком не знают причины ношения маски.  Причину называют разную, но, не ведают истинную. А причина проста. Он носил маску, потому что, относился к высшему сословию, но любил искусство,  ибо был талантлив. А для высшего сословия, как кстати и в Индии, опустится до низшего уровня, считалось позором. Потому он и надевал маску. Так почему сегодня с артистами произошла метаморфоза? Ответ простой - слишком большие деньги, слава, тщеславие стало постепенно их же губить. То же самое происходит и с олигархами - их души захватили бешенные деньги! Зарабатывал человек небольшие деньги - был нормальным. Во всех этих бедах в мире и странах - управление странами стоят люди бездуховные и бездари в политэкономике. Были бы Мудрыми - давно навели бы порядок у себя в стране.
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5 час.

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