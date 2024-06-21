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Медведково

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«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

«Лето в Москве»: в столице пройдут показательные выступления служебных собак

Недавно стало известно, что на территории кинологического парка на Кольской улице завтра, 22 июня, состоится демонстрационное выступление собак, служащих в кинологических и спасательных подразделениях столицы.

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