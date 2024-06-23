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Дело водителя, устроившего массовое ДТП в Липецке, передано в суд

Согласно материалам дела, вечером 27 февраля 2024 года обвиняемый, находясь за рулём автомобиля «Фольксваген Гольф», столкнулся с тремя легковыми автомобилями в районе дома 101 по проспекту Победы в Липецке.

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