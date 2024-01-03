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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дэвис снялась с Ausralian Open, Радукану прошла в основу

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану попала в основную сетку Ausralian Open. Она заменит Лорин Дэвис, которая снялась из-за травмы плеча.

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