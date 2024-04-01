Россия обеспечила Западу стратегический застой

Благодаря России и Китаю на Западе наступил стратегический застой, пишет Al-Ayyam. Пока Пекин добивается успехов в мировой экономике, Москва не отстает от союзника и не только противостоит санкциям, но и побеждает на украинском фронте.
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