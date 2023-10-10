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Лавров: в Косове повторяется печальная история Минских соглашений по Украине

Лавров: в Косове повторяется печальная история Минских соглашений по Украине

На территории Косова повторяется печальная история Минских соглашений по Украине. Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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