Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • star
    ДОКОЛЕ?Олигархи заступил...
  • Александр Веревкин
    А кто они, наши олигархи? В какой стране прописаны? Где живут и учатся их дети, как заработали свои деньги? Предатели...Олигархи заступил...
  • star
    когда уж Россия избавится от "этих",которые свои состояния сделали в бандитские 90-ые на крови народа.и кстати-Абрау ...Олигархи заступил...

Морские владыки, канцлер и прямая кишка собак: как перестать смеяться

Морские владыки, канцлер и прямая кишка собак: как перестать смеяться

Читатели с чувством юмора, узнав принципы систематизации автором поступающих новостей и выбор тематики для статей, поинтересовались: есть на рабочем столе компьютера папка с чем-нибудь забористым? Для души, так сказать .

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