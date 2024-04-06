Народные приметы. ☝️ Если утром вы встали с левой ноги, то день пройдет хорошо. Если с правой, то ещё лучше.
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Народные приметы. ☝️ Если утром вы встали с левой ноги, то день пройдет хорошо. Если с правой, то ещё лучше.