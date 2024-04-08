Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории тенниса

Сербский теннисист на сутки побил рекорд Роджера Федерера.фото: wikipedia.org/Carine06/CC BY-SA 2.0--> Новак Джокович стал самым возрастным игроком на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в истории.
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