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Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales Согласно планам компании, новое воздушное судно диаметром 50 метров сможет перевозить до 60 000 килограммов груза за один рейс на высоте до 3000 метров над землей и с максимальной скоростью примерно 100 километров в час.

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