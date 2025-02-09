Flying Whales показала концепт огромного дирижабля LCA60T

Концепт грузового дирижабля LCA60T / © Flying Whales Согласно планам компании, новое воздушное судно диаметром 50 метров сможет перевозить до 60 000 килограммов груза за один рейс на высоте до 3000 метров над землей и с максимальной скоростью примерно 100 километров в час.