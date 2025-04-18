Старые и больные: испанские пенсионеры массово заражаются ИППП

По данным отчета испанского эпидемиологического надзора за распространением инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в стране за последнее десятилетие зафиксирован резкий скачок числа заразившихся среди лиц, достигших возраста 60 лет и старше.
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