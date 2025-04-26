Месяц владения LADA Aura – честный отзыв о плюсах и минусах

Порой даже самые скептические ожидания оказываются разбитыми о реальность, и именно с такой историей начинается этот обзор: автор YouTube-канала «AcademeG» делится впечатлениями о месяце владения редкой комплектацией LADA Aura.
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