5 минут вместо 10 тысяч шагов в день: чем заменить ходьбу

5 минут вместо 10 тысяч шагов в день: чем заменить ходьбуМасштабное исследование провели в Великобритании: ученые изучали влияние ходьбы по лестничным пролетам на 400 тысячах человек в течение десяти лет.
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