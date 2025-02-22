"Никакой коллективной амнистии": Швыдкой прямо ответил на вопрос о сбежавших из России артистах

Вскоре после состоявшихся первых переговоров между Россией и США в Эр-Рияде, где, в том числе поднимался вопрос по возобновлению диалога между странами, по сети активно стали распространятся слухи о том, что нормализация отношений Москвы и Вашингтона якобы даст "зелёный свет" бежавшим артистам.
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