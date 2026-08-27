8/27/26 asia session Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq rejected off this 30m hoping too get a smt with es but didn't and it decided too pump we accumulated we manipulate into this 30m inverse this 1m but rr was going too be terrible too waited for retap off this 2m and clear be .
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