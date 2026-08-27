TradingView
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TradingView

5 подписчиков

8/27/26 asia session

8/27/26 asia session

8/27/26 asia session Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! jdotnq rejected off this 30m hoping too get a smt with es but didn't and it decided too pump we accumulated we manipulate into this 30m inverse this 1m but rr was going too be terrible too waited for retap off this 2m and clear be .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии