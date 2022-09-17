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Daily Mail: в Haas решили не продлевать контракт с Шумахером

Daily Mail: в Haas решили не продлевать контракт с Шумахером

В Haas не будут продлевать контракт с немецким пилотом Миком Шумахером на сезон-2023. По информации Daily Mail, глава команды Гюнтер Штайнер считает, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера не соответствует предъявляемые ему требованиям.

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