В Бийске пьяный мужчина угрожал детям пистолетом из-за "украденного" ребенка

По итогам разбирательства дознаватели возбудили два уголовных дела Два уголовных дела возбудили после конфликта между жителями улицы Ивана Тургенева в Бийске, во время которого мужчина угрожал женщине пневматическим пистолетом, а затем сам получил травмы.
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