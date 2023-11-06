ВС Украины об отставке генерала Хоренко: «Войсками из кабинетов не командуют»

Принятое главой киевского режима Владимиром Зеленским решение отправить в отставку командующего сил специальных операций ВСУ генерал-майора Виктора Хоренко оценено в силовых структурах Украины неоднозначно и его продолжают обсуждать.
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