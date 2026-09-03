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За рулем

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Старая резина — скрытая угроза: как проверить год выпуска шины при покупке

Старая резина — скрытая угроза: как проверить год выпуска шины при покупке

Покрышки, которые выглядят как новые, вовсе не обязательно остаются безопасными. Технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков напомнил, что возраст резины играет не меньшую роль, чем состояние протектора.

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