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Найди 10 отличий: Собаки, так похожие на своих хозяев

Найди 10 отличий: Собаки, так похожие на своих хозяев

Тот факт, что собаки часто похожи на своих хозяев, заметили уже давно. Но британский фотограф Джеррард Гефингс пошел с этой идеей немного дальше… Сначала он создал необычную серию портретов, наглядно демонстрирующую сходство собачников и их питомцев.

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