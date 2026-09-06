За парик и имя: Mia Boyka грозит стилистке иском на 5 млн за упоминание в видео

Mia Boyka требует 5 млн рублей со стилистки из-за видео о парике Певица Mia Boyka намерена подать иск к ретро-стилистке, которая в своём ролике рассказала о затянувшейся оплате парика.
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