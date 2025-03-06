Трамп предоставил автопроизводителям отсрочку по уплате пошлин сроком на один месяц для переноса производства из Канады и Мексики в США

Президент Дональд Трамп отложил на месяц введение тарифов на импорт автомобилей из Канады и Мексики после просьб руководителей «большой тройки» автопроизводителей - General Motors, Ford и Stellantis - с расчетом на то, что автопроизводители перенесут все оффшорные операции в США до 2 апреля.
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