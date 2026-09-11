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Тарифы на электроэнергию для бизнеса в ЦФО выросли до 9,4 рубля за киловатт-час

Тарифы на электроэнергию для бизнеса в ЦФО выросли до 9,4 рубля за киловатт-час

Самые низкие тарифы для бизнеса в ЦФО зафиксированы в Москве — 5,9 рубля за киловатт-час, самые высокие — в Смоленской области, более 9,3 рубля.

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