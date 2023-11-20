Огненный ад в Крынках: самостийные диверсанты засели в подвалах, там их и допекут

Плацдарм на левом берегу оказался ловушкой, ВСУ не могут форсировать Днепр крупными силами Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС ВСУ судорожно пытаются закрепиться на левом берегу Днепра под ураганным огнем российской артиллерии, пишет Reuters со ссылкой на заявление херсонского губернатора Владимира Сальдо.
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