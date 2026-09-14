Вымпелком назвал причину роста тарифов на связь в России

Президент "Вымпелкома" Александр Панков заявил, что тарифы на связь за 20 лет выросли лишь на 70% от инфляции, тогда как ЖКХ превысили её в три-четыре раза.
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