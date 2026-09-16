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Жители Красного Бора жалуются на отсутствие освещения по дороге к станции Поповка

Жители Красного Бора жалуются на отсутствие освещения по дороге к станции Поповка

Сельчане отмечают, что из-за плохой видимости водителям сложно вовремя заметить пешеходов на проезжей части, что создает опасную обстановку для всех участников движения.

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