Жители Красного Бора жалуются на отсутствие освещения по дороге к станции Поповка

Сельчане отмечают, что из-за плохой видимости водителям сложно вовремя заметить пешеходов на проезжей части, что создает опасную обстановку для всех участников движения.
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