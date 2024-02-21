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Мать шоумена Гарика Харламова поздравила его экс-возлюбленную с 31-летием

Мать шоумена Гарика Харламова поздравила его экс-возлюбленную с 31-летием

Мать шоумена Гарика Харламова обратилась к экс-возлюбленной сына после их расставания. Наталья Харламова публично поздравила актрису Катерину Ковальчук с 31-летием и поделилась фото с именинницей в соцсетях.

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