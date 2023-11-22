Марочко: украинская артиллерия накрыла собственные позиции в зоне проведения СВО

Вооруженные силы Украины открыли огонь по своим позициям на Краснолиманском направлении. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.
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