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Ансамбль УМВД «Золотые погоны» выступил в Вологде

Ансамбль УМВД «Золотые погоны» выступил в Вологде

29 марта в вологодской филармонии состоялся благотворительный концерт, в котором приняли участие лауреаты всероссийских фестивалей музыкального творчества МВД России из Вологды, Череповца, Костромы и Ярославля.

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