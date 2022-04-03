Ансамбль УМВД «Золотые погоны» выступил в Вологде

29 марта в вологодской филармонии состоялся благотворительный концерт, в котором приняли участие лауреаты всероссийских фестивалей музыкального творчества МВД России из Вологды, Череповца, Костромы и Ярославля.
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