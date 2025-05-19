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Газета.ру

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Каждый четвертый россиянин тратит на фастфуд и сладкое до 3 тыс. рублей в месяц

Каждый четвертый россиянин тратит на фастфуд и сладкое до 3 тыс. рублей в месяц

В том, что регулярно едят вредную еду, признались 86% россиян. К этой категории большинство относит фастфуд (87%), сладости (69%), выпечку (69%), газировку и сладкие напитки (78%), чипсы, сухарики и снеки (88%).

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