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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов пропустил четыре шайбы от «Чикаго». Вратарь «Торонто» отразил 30 из 34 бросков

«Торонто» проиграл «Блэкхокс» (3:4 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Мэйпл Лифс» Илья Самсонов парировал 30 из 34 бросков в этом матче при проценте отраженных бросков 88,2.

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