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Народный фронт поздравил с Днем военного связиста военнослужащих – участников СВО

"Сегодня приехали поздравить парней с их праздником, с Днем связиста. В рамках проекта "Все для Победы!" привезли им цифровые радиостанции, которые помогут им в выполнении боевых задач", – рассказал представитель Народного фронта Александр Калашников.

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