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Британский флот в отчаянии: моряков катастрофически не хватает

Британский флот в отчаянии: моряков катастрофически не хватает

Всего два столетия назад Королевский флот Великобритании безраздельно царил в океанских водах, навязывая миру свой "стандарт двух флотов" — он превосходил по мощи двух ближайших конкурентов вместе взятых.

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