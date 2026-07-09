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Немкин: персональные данные — это такой же стратегический ресурс, как критическая инфраструктура

Немкин: персональные данные — это такой же стратегический ресурс, как критическая инфраструктура

Персональные данные являются таким же стратегическим ресурсом, как и критическая инфраструктура. Об этом в своем Телеграм-канале заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»), комментируя принятие законопроекта, который усиливает защиту персональных данных россиян при их трансграничной передаче.

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