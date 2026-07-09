Немкин: персональные данные — это такой же стратегический ресурс, как критическая инфраструктура

Персональные данные являются таким же стратегическим ресурсом, как и критическая инфраструктура. Об этом в своем Телеграм-канале заявил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»), комментируя принятие законопроекта, который усиливает защиту персональных данных россиян при их трансграничной передаче.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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