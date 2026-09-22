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Диоманде после поражения от «Атлетико» записал тикток со словами о 140 миллионах

Диоманде после поражения от «Атлетико» записал тикток со словами о 140 миллионах

Вингер «Реала» Ян Диоманде опубликовал видео в TikTok на следующий день после поражения команды от «Атлетико» (1:2) в мадридском дерби.

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