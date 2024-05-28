«Альпин» готова отстранить Окона от Гран-при Канады (Крэйг Слэйтер)

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен всерьез рассматривает вариант с отстранением Эстебана Окона от Гран-при Канады после того, как француз столкнулся с напарником по команде Пьером Гасли в Монте-Карло, сообщил журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер.
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