«Альпин» готова отстранить Окона от Гран-при Канады (Крэйг Слэйтер)

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен всерьез рассматривает вариант с отстранением Эстебана Окона от Гран-при Канады после того, как француз столкнулся с напарником по команде Пьером Гасли в Монте-Карло, сообщил журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер.