Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплейКитайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину.