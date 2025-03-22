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Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-...

Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплейКитайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину.

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