Пиксели размером с вирус: китайские учёные создали самый маленький в мире LED-дисплейКитайские специалисты по фотонике из Чжэцзянского университета в Ханчжоу разработали самый маленький в мире светодиодный дисплей с пикселями размером с вирус — всего 90 нм в ширину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)