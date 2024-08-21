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Нацистов из «Кракена» порвали ракетами. Сводка СВО на утро 21 августа

Нацистов из «Кракена» порвали ракетами. Сводка СВО на утро 21 августа

Нацистов из «Кракена» порвали ракетами. Сегодня 9,4K прочитали Сегодня по пункту дислокации неонацистов украинских карательных формирований «Кракен»* и складу с боеприпасами в Николаевской области нанесен ракетный удар.

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Комментарии
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олеся попкова
не кракена а ;;ХРЯКЕНА&quot;&quot; так будет правильно
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16 час.
НМ
Наталия Москаленко
Когда уже главного упыря-недомерка с его гламурной клизмой загасят! Они уже даже хохлам осточертели!
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15 час.

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