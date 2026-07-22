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Володин заявил об искоренении фиктивных браков мигрантов с пожилыми женщинами

Володин заявил об искоренении фиктивных браков мигрантов с пожилыми женщинами

В Госдуме отчитались о наведении порядка в миграционной сфере. По словам председателя Вячеслава Володина, приезжим окончательно перекрыли доступ к схемам, по которым они получали гражданство через женитьбу на россиянках старше 80 лет.

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