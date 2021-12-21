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Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft

Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft

Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft. Путешествуя по ней, можно найти отсылки к разным кинофильмам, полюбоваться на огромное колесо обозрения и даже принять участие в благотворительности, написал TJournal.

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