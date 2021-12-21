Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft. Путешествуя по ней, можно найти отсылки к разным кинофильмам, полюбоваться на огромное колесо обозрения и даже принять участие в благотворительности, написал TJournal.
Компания NVIDIA выпустила большую яркую новогоднюю карту для игры Minecraft. Путешествуя по ней, можно найти отсылки к разным кинофильмам, полюбоваться на огромное колесо обозрения и даже принять участие в благотворительности, написал TJournal.
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