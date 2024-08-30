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Не прошло и месяца: внешний вид вышедшей в свет Лизы Арзамасовой после родов

Не прошло и месяца: внешний вид вышедшей в свет Лизы Арзамасовой после родов

Неожиданно молодая мама Лиза Арзамасова появилась на публике. Актриса вышла в свет всего через три недели после рождения второго ребёнка ради презентации канала СТС, на котором, кстати, когда-то началась ее карьера в «Папиных дочках».

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