Не прошло и месяца: внешний вид вышедшей в свет Лизы Арзамасовой после родов

Неожиданно молодая мама Лиза Арзамасова появилась на публике. Актриса вышла в свет всего через три недели после рождения второго ребёнка ради презентации канала СТС, на котором, кстати, когда-то началась ее карьера в «Папиных дочках».
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