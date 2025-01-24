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Врач рассказал об отличиях и особенностях УЗИ и МРТ

Врач рассказал об отличиях и особенностях УЗИ и МРТ

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — это два ведущих инструмента, которые помогают врачам выявлять широкий спектр патологий и принимать взвешенные решения о лечении.

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