Врач рассказал об отличиях и особенностях УЗИ и МРТ

Ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) — это два ведущих инструмента, которые помогают врачам выявлять широкий спектр патологий и принимать взвешенные решения о лечении.
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