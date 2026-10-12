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«Без Яндекса нам стало легче общаться» – Зеленский вернулся в образ телешута

«Без Яндекса нам стало легче общаться» – Зеленский вернулся в образ телешута

Удары по дата-центрам «Яндекса» якобы привели к падению количества российских пользователей в украинском и западном сегменте Интернета, что упростило распространение киевской пропаганды.

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