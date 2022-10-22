Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

86 подписчиков

Жафяров о 3:2 с «Куньлунем»: «Сложная игра. СКА выстоял в концовке»

Дамир Жафяров прокомментировал победу СКА над «Куньлунем» (3:2). – Довольно сложная игра получилась. Хорошо, что довели до победы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх