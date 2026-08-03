Пушилин заявил о выходе ВС России на окраину Алексеево-Дружковки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о выходе подразделений армии России на окраину Алексеево-Дружковки. «Штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки», — сообщил он в беседе с информационной службой «Вести».
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