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RT Russia

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Пушилин заявил о выходе ВС России на окраину Алексеево-Дружковки

Пушилин заявил о выходе ВС России на окраину Алексеево-Дружковки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о выходе подразделений армии России на окраину Алексеево-Дружковки. «Штурмовые подразделения уже вышли на окраину Алексеево-Дружковки», — сообщил он в беседе с информационной службой «Вести».

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