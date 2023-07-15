у меня есть вопрос, на который мне не могут дать ответ. У моей знакомой дома проблемы. У мужа слабость по мужской части, а на работе есть мужчина, с которым случился роман.
У мужа проблемы, а на работе есть мужчина, с которым случился роман
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЗ
Вячеслав Зязев
Кстати, на фото роскошная девица, я бы не отказался с ней ...тыгыбым., только как она распорядится с ребенком , что родится от меня?
Ответить
17 час.
Ivanna Repina
слаба на передок😆😆
Ответить
11 час.
Ирина
Не надо мучиться, надо жить и радоваться хотя бы тому, что есть желания)))) а вот мужа травмировать не надо, если с ним нормально живётся. Короче я за симбиоз здорового левака с хорошим браком)))))).
Ответить
10 час.
Свежие комментарии