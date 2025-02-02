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Раковые клетки победят в ближайшем будущем: в Новосибирске готовы закончить испытания вируса против онкологии

Раковые клетки победят в ближайшем будущем: в Новосибирске готовы закончить испытания вируса против онкологии

Раковые клетки победят в ближайшем будущем: в Новосибирске готовы закончить испытания вируса против онкологии Ольга БезродняяДоклинические испытания аденовируса в Новосибирске обещают стать важным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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