Раковые клетки победят в ближайшем будущем: в Новосибирске готовы закончить испытания вируса против онкологии Ольга БезродняяДоклинические испытания аденовируса в Новосибирске обещают стать важным шагом в борьбе с онкологическими заболеваниями.