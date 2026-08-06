За минувшие сутки 4 жителей нашего региона обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий, сообщает Управление МВД России по Тульской области.
В Туле пенсионерка отдала мошенникам 3,6 миллиона рублей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
l
leonid
Вместо того чтобы послать каждого козла или козлиху к ядреной бабушке эти пенсионерки и пенсионеры отдают непонятно откуда взявшиевся у них миллионы всякому встречному поперечному. А говорят что в России пенсионеры нищенствуют.
Ответить
1 м.
Ингерман Ланская
leonid
Вместо того чтобы послать каждого козла или козлиху к ядреной бабушке эти пенсионерки и пенсионеры отдают непонятно откуда взявшиевся у них миллионы всякому встречному поперечному. А говорят что в России пенсионеры нищенствуют.
были бы мозги - послали б...... в сесерере за всех думала партия и лично генсек.... зачем же тогда свои то мозги напрягать? ...вот с годами мозги то и атрофировались .. за ненадобностью...
Ответить
1 м.
Ингерман Ланская
leonid
Вместо того чтобы послать каждого козла или козлиху к ядреной бабушке эти пенсионерки и пенсионеры отдают непонятно откуда взявшиевся у них миллионы всякому встречному поперечному. А говорят что в России пенсионеры нищенствуют.
а Российские пенсионеры не нищенствуют... судя по забитой автомобилями парковке утром у гипермаркета.. далекооо не нищенствуют.... нищета Российских пенсионеров только в трёпе зюгандонов, да в пустых бошках махровых совков
Ответить
1 м.
Свежие комментарии