В Туле пенсионерка отдала мошенникам 3,6 миллиона рублей

Вместо того чтобы послать каждого козла или козлиху к ядреной бабушке эти пенсионерки и пенсионеры отдают непонятно откуда взявшиевся у них миллионы всякому встречному поперечному. А говорят что в России пенсионеры нищенствуют.

Ингерман Ланская

leonid Вместо того чтобы послать каждого козла или козлиху к ядреной бабушке эти пенсионерки и пенсионеры отдают непонятно откуда взявшиевся у них миллионы всякому встречному поперечному. А говорят что в России пенсионеры нищенствуют.

были бы мозги - послали б...... в сесерере за всех думала партия и лично генсек.... зачем же тогда свои то мозги напрягать? ...вот с годами мозги то и атрофировались .. за ненадобностью...