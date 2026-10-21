Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с иронией отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который признался, что влияние России на немецкое общество тревожит его сильнее, чем ситуация в экономике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВВ Лондон завалят гр...
- ЛЛ Охота на Зеленско...
- J Расплата настигла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым