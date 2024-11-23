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«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»

«Могут повторить»: ISW сообщает о якобы готовящихся новых боевых испытаниях БРСД «Орешник»

Иллюстративное изображениеРоссийские военные могут в ближайшие дни провести повторное испытание БРСД «Орешник».

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Укры запустили по порту Бердянск БПЛА, поэтому ждите! Одесса беги!
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18 час.
Так будет
долбить надо по острову наглоскунсов, все говно оттуда
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17 час.

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